Politiet dummere end politiet tillader

Københavns Politi var fredag formiddag lidt for hurtige på tasterne. De fik nemlig delt et billede af en uniformeret betjent, der havde lidt for meget lir på

Selv politiet må nogle gange indse, når de kvajer sig.

Fredag eftermiddag lagde Københavns Politi et billede op på det sociale medie Twitter.

Nogle timer efter valgte de at fjerne billedet.

Se det problematiske billede her:

Her er billedet, som ikke var så smart. Foto: Københavns Politi

Billedet er problematisk, da betjenten på sin uniform har påsat tre mærker, der viser støtte til politiet, hvilket ikke er i overenstemmelse med reglerne for uniformering.

Betjenten havde derudover også et armbånd på med det støttende budskab.

De støttende symboler var blandt andet en blå sløjfe, som man kender det fra den gule, der støtter udsendte soldater fra Danmark.

På billedet har betjenten også et mærke på fra organisationen Thin Blue Line, hvis formål er at støtte tilskadekomne i dansk politi og deres pårørende.

Det blev hurtigt lagt mærke til af flere brugere på Twitter, der gjorde Københavns Politi opmærksomme på det.

- 'I den konkrete sag udtrykker symbolet støtte til sårede politikolleger og pårørende til sårede kolleger, men det er – uagtet intentionerne – ikke i overensstemmelse med reglerne for uniformering, at betjente tilføjer et personligt særpræg på deres uniformer. Det burde vi have været opmærksomme på, inden vi lagde billedet ud. Derfor har vi valgt at fjerne billedet igen. Vi vil nu internt indskærpe reglerne for uniformering over for vores betjente,' skriver Københavns Politi til Ekstra Bladet og på Twitter.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar, da Københavns Politi ikke stiller op til interview om opslaget på Twitter.