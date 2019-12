Politiet efter kæmpe aktion: Derfor bevogtede vi hospital

Politiet havde mellem 25 og 30 betjente ude for at vogte flere af indgangene til Odense Universitetshospital

Fyns Politi foretog mandag aften en skalsikring af Universitetshospitalet i Odense efter en voldsepisode, hvor to personer blev indlagt. Tirsdag morgen forklarer politiet, at den store aktion var af sikkerhedsmæssige årsager.

- Vi er ude til et slagsmål, hvor to personer har fået nogle tæv og skal indlægges. De involverede er fra nogle grupperinger, som vi kender i forvejen her i Odense, siger vagtchef Ehm Christensen.

Er de to personer banderelaterede?

- Det tør jeg ikke sige, siger Ehm Christensen.

Politiet valgte ifølge fyens.dk, at sende mellem 25 og 30 betjente ud for at vogte flere af indgangene til hospitalet mandag aften.

- Vi foretager skalsikringen for at beskytte de to indlagte og personalet på hospitalet. Det er standardprocedure, siger Ehm Christensen.

De to tilskadekomne personer blev senere mandag aften færdigbehandlet og udskrevet fra Odense Universitetshospital.

Fyns Politi har her til aften været massivt til stede på Odense Sygehus (OUH), og herunder kortvarigt iværksat skalsikring af sygehuset. Baggrunden var en voldsepisode tidligere på aftenen i Odense NØ. I den forbindelse blev 2 personer bragt til behandling på OUH. 1/2 #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 23, 2019