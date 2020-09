Politiet efter obduktion: Intet kriminelt bag kvindes død

Østjyllands Politi har siden fredag middag undersøgt omstændighederne omkring et mistænkeligt dødsfald i Randers.

Ved middagstid blev en 61-årig kvinde fundet død i en lejlighed på Reberbanevej, og dødsårsagen kunne ikke umiddelbart fastslås.

Lørdag er liget blevet obduceret af en retsmediciner. Og her er konklusionen, at kvinden ikke har været udsat for en forbrydelse.

Det fortæller vagtchef René Ludvig fra Østjyllands Politi.

- Der er intet mistænkeligt ved dødsfaldet, siger vagtchefen.

Kvindens pårørende vil blive underrettet om hendes død lørdag eftermiddag.

Det er almen praksis, at politiet påbegynder en undersøgelse, hvis en person findes død, og årsagen til dødsfaldet ikke kan fastslås.

Herefter vil en retsmediciner lave et ligsyn eller en obduktion, som er en grundig undersøgelse af liget.

Også torsdag måtte politiet se nærmere på et mistænkeligt dødsfald i Randers.

Her blev en 44-årig mand fundet død på en adresse på Mariagervej.

Efter en række undersøgelser kunne politiet dog konstatere, at der ikke var tegn på, at han havde været udsat for en forbrydelse.