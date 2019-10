Politiet efterforsker dødsfald som mistænkeligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet efterforsker en mands død i Aarhus som mistænkeligt.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden, der er fra 1985, blev tidligt torsdag fundet død på gaden i Aarhus.

Manden blev fundet på Grønnegade i det centrale Aarhus, og der blev efterfølgende givet hjertemassage, men hans liv stod ikke til at redde.

- Vi ved ikke, hvad der er sket med ham, sagde vagtchef Bo Christensen efterfølgende til Ekstra Bladet.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart er klart, hvordan vedkommende er kommet af dage, efterforsker politiet altid sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været offer for en forbrydelse.

De pårørende er underrettet.