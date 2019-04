Politiet efterforsker eksplosion i bil ved Mjølnerparken

Københavns Politi har natten til søndag modtaget en anmeldelse om en eksplosion i en bil på Hothers Plads ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Det oplyser Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi, tidligt søndag morgen.

- Vi holder fortsat kortene lidt tæt til kroppen, siger vagtchefen.

- Men jeg kan bekræfte, at der er en bil, som har været udsat for en form for sprængning. Hvad der er sket, og hvad der har været i bilen, det ved vi ikke endnu.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Kenneth Meyer

Politiet modtog anmeldelsen om eksplosionen klokken 00.57 søndag. Den involverede bil er en lille varebil, oplyser Michael Andersen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

Politiet er fortsat til stede i området omkring Hothers Plads tidligt søndag morgen. Men afspærringerne vil ikke skabe trafikale problemer, melder politiet.

Ekstra Bladet har tidligt søndag morgen haft en fotograf på plads på stedet. Han fortæller, at der er tale om en hvid varevogn, der er eksploderet.

Samtidig oplyser han, at det formentlig har været en voldsom omgang. Bilens forrude er fløjet adskillige meter væk fra selve bilen, som politiet nu har taget med sig.

Der er dog stadig et stort politiopbud på stedet.

Se flere billeder fra stedet herunder:

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer