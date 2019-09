Politiet efterforsker eksplosion og mistænkelig brand

Politiet i København måtte natten til fredag rykke ud til to mistænkelige episoder, der involverede en brand i en cafe samt en eksplosion i et villakvarter.

Klokken 23.54 fik Københavns Politi en melding om brand i en cafe på Ålekistevej i Vanløse.

- Vi fik en anmeldelse om en brand, og den er nu slukket. Vi undersøger sagen nærmere, siger vagtchef Lars Westerweel til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skyldes branden en såkaldt molotovcocktail, der er en hjemmelavet brandbombe. Det kan politiet ikke bekræfte.

- Jeg har ingen kommentarer til efterforskningen, siger vagtchef Lars Westerweel.

Kort efter - klokken 00.45 – modtager København Vestegns Politi en anmeldelse om et 'stort brag' i Brøndby.

Det viser sig, at et braget skyldes en eksplosion i et køretøj, der holdt parkeret ved en villa på Svanedammen.

- Vi får en anmeldelse om en mindre eksplosion ved en bil, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg.

- Hvad der er sket, ved vi endnu ikke. Vi ved bare, at der er sket en form for en eksplosion, siger han og oplyser, at politiet efterforsker sagen og har tilkaldt specialiter.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet efterforskes sagen både af politiets teknikere, kemisk tjeneste og hazmat-folk (farligt materiale, red.).

- Det tager det meget alvorligt og er i gang med at undersøge det hernede, siger han.

Ingen personer er tilsyneladende kommet til skade ved de to episoder.

Ekstra Bladet følger sagen…