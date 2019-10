Politiet efterforsker ekspolitiker 

Ekspolitiker Per Zeidler, der i foråret blev idømt et halvt års betinget fængsel for rufferi, efterforskes atter af politiet.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Den tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance og medlem af byrådet i Syddjurs Kommune erkendte i retten i maj at have arrangeret 74 gangbangs, altså sexorgier, med en fortjeneste på 200.000 kroner.

Onsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af tv-optagelser fra Kanal 5 skrive, at Per Zeidler aldrig er stoppet med at arrangere gangbangs. Denne gang foregår de blot i hans eget soveværelse i Hadsund frem for i et forsamlingshus i Vejle.

Det viser optagelser fra programmet 'Afsløret', der vises på Kanal 5 onsdag 30 oktober.

Fredag bekræfter Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet, at en rufferi-sag pt. efterforskes.

'Nordjyllands Politi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om rufferi fra et produktionsselskab. Anmeldelsen er under efterforskning'.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvem der efterforskes, men produktionsselskabet Deluca Film, der står bag dokumentaren 'Afsløret', fortæller til Ekstra Bladet, at man har forelagt politiet de nye oplysninger i sagen, og at politiet efterfølgende har startet en ny efterforskning af Per Zeidler.

Produktionsselskab anmeldt

Per Zeidler er dog ikke den eneste, politiet efterforsker.

Produktionsselskabet er ligeledes under efterforskning.

Ekstra Bladet erfarer, at det er Per Zeidler, der har anmeldt Deluca Film for ulovlige optagelser i hans hjem.

Politiet ønsker dog ikke at kommentere, hvem der står bag anmeldelsen.

I stedet skriver politiet i en mail til Ekstra Bladet:

'Nordjyllands Politi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse mod et produktionsselskab. Anmeldelsen er under efterforskning. Derudover har politiet ikke yderligere kommentarer'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Per Zeidler. Dette har i skrivende stund ikke været muligt. Onsdag oplyste han til avisen, at han ikke har nogen kommentar til de nye anklager.

Skulle udfylde menukort

Per Zeidler blev landskendt, da Aarhus Stiftstidende i 2017 afslørede ham i at deltage i og være med til at arrangere såkaldte gangbangs, mens han skulle have været til møder i byrådets familieudvalg.

I kølvandet på de første afsløringer i 2017 kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan pigerne inden møderne skulle udfylde menukort. Her skulle de blandt andet sætte kryds, hvis de var indforståede med eksempelvis: ’Sex m. kondom’, ’sprøjt i mund’, ’slug’, ’deep throat - sutte pik helt til roden’.

Ekstra Bladet var i den forbindelse i kontakt med flere kilder, som fortalte, at jo flere punkter der blev tjekket af, jo flere penge ville pigerne angiveligt få.

Således blev piger bedt om at udfylde, hvad de var til, og om de var til hård eller blid sex. Ekstra Bladet er tidligere kommet i besiddelse af to af de dokumenter, som Per Zeidler betegnede som ’stamdatablad’.