Politiet efterforsker sag om trusler i kiosk

I følge kilder var der tale om et forsøg på afpresning, da politiet rykkede massivt ud onsdag aften.

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Politiet arbejder fortsat på at klarlægge sagen, der udspillede sig onsdag aften ved 20.30-tiden i en kiosk i Brønshøj, København.

Her lød det i første omgang, at en person skal have været truet med pistol, og derfor rykkede politiet talstærkt ud.

- Det er en sag, vi efterforsker. Lige nu har jeg ikke yderligere kommentarer, siger efterforskningsleder, Jesper Beuschel, Københavns Politi.

Han oplyser, at der ikke er nogen fremstillinger i sagen.

I følge kilder med indsigt i miljøet var der tale om et decideret afpresningsforsøg, hvor en uheldig mandsperson var blevet taget med på en køretur af bande-relaterede figurer.

Politiet var talstærkt til stede ved episoden onsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

LIGE NU: Person pistoltruet i spillekiosk: 'Vi tager det alvorligt'

Bandefolkene havde taget manden med sig fra en spilleklub i Vanløse-området. Mod sin vilje blev han derefter i bil fragtet til kiosken på Brønshøj Torv.

Det forlyder til Ekstra Bladet, hvordan de omtalte bandefolk tilfældigt stødte på andre bandefolk, mens de opholdt sig ved kiosken. Her kom det til højlydt ordveksling, fordi der for nyligt havde været en episode, der involverede begge parter.

Kort efter ankom så betjente i massivt antal på baggrund af forskellige anmeldelser, politiet havde modtaget i forbindelse med affæren.

- Jeg kan hverken be- eller afkræfte jeres oplysninger, lyder det fra Jesper Beuschel.