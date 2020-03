Politiet efterlyser 15-årige Kewin

15-årige Kewin Hansen forsvandt lørdag fra sit hjem på Amager og har ikke været set siden.

Det får nu Københavns Politi til at bringe en efterlysning i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at finde ham.

Kewin Hansen beskrives som 170-175 centimer høj, spinkel af bygning, lys i huden og med kort, lyst hår.

Da han forsvandt var han iført en beige kasket, sort dunjakke, jeans med huller, et Guccibælte og sorte sko.

Han færdes ifølge politiet i og omkring Christiania.

Hvis du ser Kewin eller får kendskab til, hvor han opholder sig, kan du kontakte Københavns Politi ved at ringe 114.