Politiet efterlyser 28-årig: - Vi har ingen spor

Ved du noget? Send os dit tip på 1224@eb.dk eller SMS 1224 (alm. takst)

28-årige Mathias fra Vesterbro i København er søndag blevet meldt savnet.

Politiet har modtaget anmeldelsen søndag, og Mathias blev sidst set i nærheden af sin bolig på Vesterbro, oplyser Thomas Vesterholt, der er vagthavende ved Københavns Politi.

Mathias er dansk, 182 centimeter høj, almindelig af bygning, og han har kort lyst hår og tatoveringer på ryggen og venstre arm.

Det er det eneste, politiet har at gå efter.

- Vi har intet. Ingen spor. Som det ser ud nu, har vi brug for befolkningens hjælp for at finde ham, siger Thomas Vesterholt til Ekstra Bladet.

Ved foruroligende lidt

Mathias' familiemedlemmer er meget bekymrede for Mathias. For et er, at politiet er på bar bund, i forhold til hvor han er henne. Noget andet er, at man ikke ved, hvorfor han er forsvundet.

- Tit ved man ret meget, når folk forsvinder. Men her ved vi faktisk foruroligende lidt, og det er måske medvirkende til en større bekymring, siger den vagthavende ved Københavns Politi og fortsætter:

- Det kræver ikke det store at forsvinde. Det er der mange, der gør, og der er mange, der vælger at gøre det, selvom de hverken har gjort noget kriminelt eller er selvmordstruede. Nogen ønsker bare at forsvinde, som måske er tilfældet her. Men vi ved det ikke nærmere.

Thomas Vesterholt understreger, at Mathias ikke er farlig, og at man endelig skal ringe til 114, hvis man ved noget om Mathias.