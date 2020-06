Politiet efterlyser denne mand for drabsforsøg

David Vice Rasweu Mmotlana Seripe er mistænkt for drabsforsøg i Hvidovre 27. maj, oplyser politiet

Københavns Politi efterlyser torsdag 26-årige David Vice Rasweu Mmotlana Seripe.

Han er mistænkt i en sag om drabsforsøg i Hvidovre 27. maj i forbindelse med en igangværende bandekonflikt, der i de seneste måneder har raset i hovedstadsområdet.

Politiet mener, at han kan være farlig. Derfor skal man ikke selv tage kontakt til ham, men derimod straks kontakte politiet på 114. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Mistænkte flygtede fra politiet i en bil sammen med to andre, men føreren mistede herredømmet, hvorefter bilen kørte ind i et hus på Strandby Allé i Hvidovre. Efter ulykken flygtede de tre personer fra det forulykkede køretøj, hvor to af dem blev anholdt i nærheden, mens den sidste, David Vice Rasweu Mmotlana Seripe, stadig er på fri fod', skriver politiet.

Den 26-årige beskrives som:

En dansk mand med afrikansk udseende. Han er 26 år gammel og normal af bygning, cirka 172 centimeter høj. Han har kort, sort hår, brune øjne og skægstubbe.

Han kan desuden have pådraget sig skader i hovedet under flugten, lyder det afslutningsvis fra Københavns Politi.