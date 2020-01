Politiet efterlyser fire mænd for røveri

Mellem jul og nytår begik fire mænd et røveri mod en Telia-butik i Fredericia.

Mændene bandt to af butikkens ekspedienter og holdt dem fast, inden de forlod butikken med et antal mobiltelefoner.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at anholde mændene, hvilket nu får Sydøstjyllands Politi til at efterlyse mændene.

Var du i Fredericia midtby 27. december omkring klokken 17 eller 17.30, kan du muligvis have set eller hørt noget, der kan hjælpe med at opklare et røveri mod en Telia-butik.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Truede ekspedienter

Klokken 17.20 henvendte fire udenlandske mænd sig i Telia-butikken på Danmarksgade 4 i Fredericia.

Her truede de butikkens ekspedienter til at udlevere mobiltelefoner. Røverne bandt desuden to af butikkens ekspedienter under røveriet.

Mændene talte gebrokkent engelsk til ekspedienterne, men et andet sprog med hinanden.

De flygtede til fods fra butikken mod Vester Voldgade i Fredericia.

Har du oplysninger i sagen, som kan hjælpe Sydøstjyllands Politi nærmere en opklaring, så kontakt os via 114.