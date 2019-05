Politiet efterlyser formodet gerningsmand

Oplysninger om den efterlyste kan gives til Fyns Politi på 114

Efter et røveri i Odense, er en formodet gerningsmand stadigvæk på fri fod.

Det var to mænd, der den 19. april 2019 begik et røveri mod to personer på Edisonsvej ved Bazar Fyn.

Røveriet fandt sted omkring klokken 14.30, og de to gerningsmænd endte med et udbytte på kontanter og en mobiltelefon.

Den ene gerningsmand er varetægtsfængslet ved et lukket grundlovsforhør, Politiet beder nu offentligheden om hjælp til at finde den anden.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en Hamad Mahmoud Salem, der bliver beskrevet som 180 cm og almindelig af bygning.

Oplysninger om den efterlyste kan gives til Fyns Politi på 114.