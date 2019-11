Politiet efterlyser gerningsmand

Nordjyllands Politi beder om hjælp og efterlyser identiteten på en formodet gerningsmand, som menes at have medvirket til et groft overfald i Aalborg

Natten til 10. november udviklede en meningsudveksling sig voldeligt i Ny Mølle Stræde i Aalborg. Derfor efterlyser Nordjyllands Politi nu en mulig medgerningsmand og beder offentligheden om hjælp i sagen.

Politiet fortæller i en pressemeddelelse, at der var tale om et groft overfald.

- Under overfaldet kommer der en medgerningsmand til stedet, som så tager del i overfaldet ved at sparke forurettede to gange. Vores efterforskning har indtil videre ført til, at vi har kunnet anholde og sigte den første af gerningsmændene. Vi mangler stadig identiteten på den medgerningsmand, som sparker, siger politikommissær hos Nordjyllands Politi Kenneth Rodam.

Sådan beskriver politiet medgerningsmanden:

Der er tale om en mand mellem 20-25 år. Han er mellem 170-180 centimer høj og med spinkel kropsbygning. Derudover har han lysebrun hud og kort, mørkt hår og er af udenlandsk udseende.

Han skulle desuden være iført sorte jeans, sorte sko og en sort, kortærmet T-shirt med hvide symboler.

Du bedes kontakte Nordjyllands Politi på 114, hvis du ved noget eller har andre brugbare oplysninger i sagen.