Politiet efterlyser: Har DU set flugtkøretøj?

Politiet leder efter vidner, der enten måtte viden om - eller set en sort Audi, der ifølge politiets foreløbige vurdering blev anvendt til et skyderi sent fredag aften i Greve syd for København.

I deres døgnrapport skriver Midt- og Vestsjællands Politi følgende:

'Kl. 23.00 (fredag aften, red) blev en 36-årig mand ramt af et skud i det ene ben ved Agerhuset i Greve.

Politiet har siden efterforsket sagen, og har i den forbindelse fået klarlagt, at den bil, som blev nævnt i pressemeddelelse en sort Audi, var den bil som gerningsmændene kørte væk fra stedet i.

Bilen, der senere blev fundet udbrændt i et skovområde på Klausdalsbrovej ud for nr. 500 i Herlev, viste sig at være en sort Audi S4 med litauiske nummerplader. Audien er en dansk indregistreret personbil, som blev stjålet fra København i februar, men havde fået påsat litauiske nummerplader.

Efterforskningen i sagen har desuden ført til oplysninger om, at den samme sorte Audi blev set på Godsvej i Greve tidligere på aftenen før skyderiet, hvor der befandt sig tre maskerede mænd i bilen. Her spærrede Audien vejen for et andet køretøj, hvorefter føreren blev spurgt til sit forehavende i området, hvorefter han fik lov at køre videre.

Politiet søger i den forbindelse vidner i sagen. Borgere som har set den sorte Audi S4 med litauiske nummerplader i Greve før skyderiet, eller som så den sorte Audi køre væk fra parkeringspladsen ved Grøftehuset kort efter skyderiet, bedes kontakte politiet.

Særligt oplysninger om, hvis den sorte Audi har været inde på tankstationer, restauranter eller lignende fredag aften har stor interesse for politiet.

Vidner som har set den sorte Audi omkring Klausdalsbrovej i Herlev kort før kl. 23.22, hvor den blev brændt af, og som kan komme med oplysninger om personer omkring bilen eller evt. andre køretøjer, som kan have samlet personer fra Audien op, bedes også informere politiet, lyder det i døgnrapporten.