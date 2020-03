Politiet efterlyser: Kender du denne mand?

Manden i overvågningsvideoen er efterlyst for et groft overfald med knojern på en 20-årig mand.

Overfaldet fandt sted på Strøget i krydset ved Østergade og Ny Østergade den 19. juli 2019 kl. 05.09, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den efterlyste skal sammen med to jævnaldrende have råbt af den 20-årige, der som modsvar bad gruppen om at slappe af.

Det fik den efterlyste mand til at slå den 20-årige i venstre side af hovedet med et knojern.

Slaget efterlod den 20-årige med en kraftigt blødende, cirka fire centimeter lang flænge over øjet.

Gerningsmanden beskrives som 18-20 år, 170-180 centimeter høj, almindelig af bygning og med kort brunt hår.

Han var iført mørk jakke, mørke bukser og grå sko med hvid sål på gerningstidspunktet. Han taler dansk.

Hvis du kan genkende gerningsmanden, så kontakt Københavns Politi på 114 eller kbh@politi.dk.