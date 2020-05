Politiet efterlyser kvinde og treårig søn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 42-årig kvinde og hendes treårige søn efterlyses mandag af politiet.

Begge har været forsvundet i over en måned.

Kvinden, Rikke Thomsen, skulle 1. april have udleveret sønnen til hans far, som samme dag havde fået tildelt midlertidig forældremyndighed over barnet. Men Rikke Thomsen mødte aldrig op. I stedet er hun gået under jorden, og det har endnu ikke været muligt for politiet at finde frem til hende.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den efterlyste kvinde bor i Aarhus, men politiets efterforskning peger i retning af, at både mor og barn befinder sig i hovedstadsområdet.

Når politiet vælger at efterlyse kvinde og barn i offentligheden, skyldes det, at hun har været forsvundet i over en måned, og at politiet er på bar bund i forhold til at finde frem til mor og barn.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Har sønnen i klapvogn

Rikke Thomsen beskrives som 42 år gammel, men ser yngre ud. Hun er spinkel af bygning og har langt, mørkt hår. Hun er muligvis iført en lang, grøn jakke, der går til knæene og har sin søn med i en klapvogn.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra borgere, der kan have oplysninger om, hvor Rikke Thomsen og hendes søn befinder sig, eller som kan have set dem i løbet af den seneste måned.

Politiet kan kontaktes på telefon 87311448.