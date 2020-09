Politiet efterlyser mand i hvid varebil

En 13-årig pige er onsdag blevet antastet af en ældre herre i Vissenbjerg. Det er anden gang på tre dage, at en 13-årig pige bliver antastet af en mand i byen, oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik en lignende anmeldelse i mandags. Her var der også tale om en 13-årig pige, og signalementet af gerningsmanden minder meget om det signalement, vi har fået i dag, siger politiets vagtchef Henrik Strauss til Ekstra Bladet.

Gerningsmanden beskrives som dansktalende, cirka 60 år, 175 cm. høj, uden fortænder, skaldet og med en hæs stemme.

Manden halter og ryger cigaretter, og ifølge politiet har han 'måske' et modermærke ved den ene mundvig. Han kørte i en hvid varevogn 'svarende til en Peugeot Partner', skriver politiet i deres efterlysning på Twitter.

- Nu er det anden gang, at vi får sådan en beskrivelse, så nu vil vi gerne have borgernes hjælp til at finde denne mand, siger Henrik Strauss.

Hændelsen fandt sted på Kirkehelle ved Lunderskovhuse, og gerningsmanden kørte derfra i sydgående retning.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet i sagen, bedes du ringe 114.