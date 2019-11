Politiet mistænker Sharmarke Omar Ali for at have begået knivstikkeriet

Den kendte rapper Jamaika efterlyses tirsdag af politiet i forbindelse med et knivstikkeri.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet fandt sted i Esbjerg i oktober 'efter uoverensstemmelser mellem to personer'. Her blev en 23-årig mand lettere kvæstet.

Jamaika, med det borgerlige navn Sharmarke Omar Ali, mistænkes for at stå bag.

Kan være farlig

Politiet fraråder, at man selv tager kontakt til rapperen, da han kan være farlig. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

'Ser du ham, eller ved du, hvor han opholder sig, så ring. Tag ikke selv kontakt', skriver politiet desuden på Twitter.

Spillede på Roskilde Festival

Jamaika er i stand hos pladeselskabet Universal og spillede blandt andet på Roskilde Festival i 2016. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra selskabet.

Store dele af sit liv er Jamaika røget ind og ud af ungdomsinstitutioner, opholdssteder og fængselsceller, og han har gennem hele sin ungdom været på kant med loven.

Det fortalte han sidste år til DR.

- Har det været svært at være mig? Ja og nej. For jeg har gjort det svært for mig selv, jeg har selv valgt at leve et kriminelt liv. Der er ikke nogen, der har proppet det ned i halsen på mig, sagde han dengang.

Samme år blev han løsladt fra fængslet efter to år og proklamerede i den forbindelse, at det nu var slut med kriminalitet. I stedet ville den dansk-somaliske rapper dedikere sig 100 procent til musikken, fortalte han.

