Politiet efterlyser: Savner du 30.000 kroner?

Nordsjællands Politi har fundet en pose med 30.000 kroner i kontanter i en busk. Nu søger politiet ejermanden til posen med de mange kontanter.

Det lyder umiddelbart som en god vej til en masse penge, men politiet forlanger svar på en række spørgsmål, inden de udleverer posen med penge. Og især et af dem kan nok give en potentiel ejermand lidt problemer.

Man skal nemlig kunne svare på, hvorfor posen lugter så kraftigt af hash.

Fundet i en busk

Politiet skriver om fundet af posen med penge i et opslag på Facebook. De fortæller, at de var ude og gå en tur i et boligområde, da en mand løb lige ind i dem. De valgte at kropsvisitere manden, men fandt intet på ham. De syntes dog, at hans opførsel var lidt mistænkelig og besluttede sig for at kigge lidt rundt i nærområdet.

Og det var altså her, at betjentene fandt posen med 30.000 kroner i en busk. Manden der var løbet lige i armene på politiet, afviser fuldkommen at kende til posen.

Derfor leder politiet nu efter posens ejermand i et noget humoristisk opslag på Facebook.

Men som sagt skal man altså kunne svare på en række spørgsmål. Blandt andet hvor pengene blev fundet, hvor man har pengene fra, hvorfor man opbevarer 30.000 kroner i en pose i en busk, og det nok sværeste spørgsmål - hvorfor lugtede posen langt væk af hash?

Politiet har besluttet sig for, at hvis der er en, der kan svare fyldestgørende på alle spørgsmål, er de ikke afvisende fra at give posen tilbage til rette ejermand.

Der er allerede en del Facebook-bruger, der på morsom vis forsøger at komme med mere eller mindre fornuftige forklaringer - især på det med hash-lugten.

Politiet understreger samtidig, at de lover ikke at bruge pengene på spas og løjer, såfremt de ikke finder ejermanden.