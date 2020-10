Politiet efterlyser tabt gevær

En jæger har forlagt sit gevær i området omkring Rejsby i Sønderjylland, og politiet opfordrer til, at man kontakter dem, hvis man støder på det.

Geværet blev væk efter en jagt søndag, hvor jægeren lagde sit gevær på taget af sin bil og glemte at tage det med ind, inden han kørte afsted, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

'Det er sin sag at holde styr på både jagt, vildt og hunde. For at få ro på, blev jagtgeværet, for en kort stund, lagt på bilens tag, og kort tid efter kørte ejer fra stedet med geværet på taget,' skriver politiet.

Geværet røg altså af bilens tag. Politiet opfordrer til at ringe 114, hvis man finder geværet.