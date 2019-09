Politiet efterlyser vidner efter skyderi

Særligt to vidner er politiet interesseret i at tale med

En 31-årig mand blev natten til søndag ramt af skud i Fredensborg i Nordsjælland.

Politiet søger i den forbindelse særligt to mulige vidner til episoden, der fandt sted klokken 01.06 ud for Café Pingo i Jernbanegade.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det ene mulige vidne er en mand, der formentlig er i 20'erne. Han var iført mørkt tøj og hvide sneakers, da han klokken 00.52 cyklede ad Jernbanegade.

Det andet mulige vidne kørte i en mørk bil, muligvis en Ford Mondeo.

Den 31-årige blev ramt af skud i brystet.

Politiet har tidligere forklaret, at manden blev ramt af et projektil af 'mindre kaliber', og at skuddet må være affyret fra en salon-riffel eller et kraftigt luftvåben.

Offer: Der er nogen efter mig

Den hårdt sårede 31-årige mand var efter at være ramt af skuddet selv i stand til at bringe sig selv i sikkerhed på baren Café Pingo i Jernbanegade.

Det bekræftede beværtningens ejer, Mikkel Emil Nielsen, søndag overfor Ekstra Bladet.

- Han havde lige forladt baren, som var ved at lukke, og var gået ud på gaden. Kort efter vendte han tilbage og råbte 'Jeg er blevet skudt. Der er nogen efter mig', kunne Mikkel Emil Nielsen fortælle.

Personalet ringede derefter 114, og få minutter senere var hele kvarteret fyldt med betjente og redningsfolk.

Råbte til hinanden

En kvindelig beboer i en opgang lige overfor gerningsstedet fortæller, at hun cirka 20 minutter før politiets ankomst hørte to ophidsede mænd råbe højt til hinanden. Hun opfattede ikke ordene.

- Jeg hørte ikke skud, men senere var der en masse blå blink, og vi så en båre blive båret ind i en ambulance og kørt væk, fortalte beboeren søndag.