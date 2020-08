Politiet efterlyser voldsmand

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden bag et tilsyneladende umotiveret overfald, der fandt sted på Randersvej i Aarhus N fredag eftermiddag omkring klokken 13.30.

Det oplyser poitiet i en pressemeddelelse.

Offeret - en 30-årig mand - blev nikket en skalle i maveregionen og fik et slag i venstre side af ansigtet. Derudover forsøgte gerningsmanden, ifølge politiet, at lave et cirkelspark efter offeret, men den 30-årige nåede at fjerne sig.

Den efterlyste beskrives som afrikansk af afstamning. Han er 25-35 år, cirka 175 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har kort, sort afrohår og var iført sort træningstøj. Han bar på en ældre, grå telefon.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.