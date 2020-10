Politiet efterlyste ung mand for røveri

Opdatering: Efterlyst har meldt sig. Foto udtaget

Tidligt om morgenen 9. august blev e 18-årig mand udsat for røveri i en baggård ved Badestuegade i Aarhus. To mænd frarøvede ham et par sko og to sølvhalskæder.

Nu beder politiet offentligheden om hjælp til at identificere en af de mistænkte.Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Østjyllands Politi, som har udsendt overvågningsbilleder af manden.

Den anden af de to formodede gerningsmænd er allerede anholdt og varetægtsfængslet.

Den mistænkte røver beskrives som 20-22 år gammel, 180 cm høj, muskuløs af kropsbygning med store overarme og bredde skuldre. Han er lys i huden og havde brunt kort hår, der var tætklippet i siderne. Manden talte dansk med accent, han bar guldbriller med klart glas og var iført jeans og en mørkeblå, langærmet t-shirt af mærket moncler.

Politiet kan kontaktes på 114, hvis du har relevante oplysninger i sagen.