Politiet eftersøger to mænd i jolle: Forsvandt tirsdag

To redningsbåde leder onsdag aften efter to mænd, som tirsdag eftermiddag sejlede ud i en jolle, og som ikke har givet livstegn siden.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mændene, der er midt i 40'erne og midt i 50'erne, sejlede tirsdag klokken 13 ud fra Holten, der ligger på det sydøstligste Lolland. Siden har ingen hverken set eller hørt fra dem.

- De er fra lokalområdet og vant til at sejle. De har formentlig nogle garn, som de er taget ud for at røgte, fortæller politiets vagtchef Henrik Karlsen.

Onsdag klokken 16.41 meldte mændenes pårørende dem savnet, og en eftersøgning blev sat i værk.

- Vi har været nede ved bådebroen i Holten. Jollen er der ikke, og den ene af mændenes bil holder ved bådebroen, siger vagtchefen.

De to savnede har formentlig ikke redningsveste på.

- Efter hvad vi har fået oplyst, var der ikke noget redningsudstyr i båden, så vi frygter det værste, fortæller Henrik Karlsen.