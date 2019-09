Politiet: Eksplosion på Amager

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En kraftig eksplosion ødelagde natten til tirsdag facaden på en restaurant på Amager i København.

Ingen personer er kommet til skade, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 03.30. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Sveistrup.

Sprængt i stykker

Eksplosionen fandt sted på Røde Mellemvej 16, hvor thai-restauranten Øens Wok ligger.

Facade og hoveddør er sprængt i stykker, men der er ikke sket skader på andre bygninger i nærheden.

Facaden er delvist sprængt i stykker. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Politiet kender ikke motivet til episoden.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket. Men vi har teknikere på plads derude for at få klarlagt, hvad der er sprængt, siger vagtchefen og oplyser, at der ikke er anholdte i forbindelse med episoden.

Området spærret af

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at politiet er massivt til stede.

- Brandvæsnet har også været her og området er spærret af, siger han.

Politiet oplyser på Twitter, at trafikanter vil blive berørt af episoden.

- Afspærring af Røde Mellemvej mellem Vejlands Alle og Peder Lykkes Vej må forventes at vare til først på formiddagen. Vær tålmodig og find alternative veje uden om politiets afspærringer, lyder opfordringen.