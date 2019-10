Politiet er rykket ud til formodet knivstikkeri

En større efterforskning er i gang i Rødovre i samme område, hvor der for to uger siden var en volds-episode, hvor en kvinde angreb kæresten med et barberblad

Politiet er rykket ud til et formodet knivstikkeri på Rødager Allé i Rødovre.

En såret mand er kørt i ambulance til hospitalet, men hans tilstand er endnu ukendt.

Politiet er på stedet med efterforskere og patruljehunde, der afsøger området.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet leder politiet efter en person, der skal være undløbet i retning mod Tårnvej.

Alarmen kom cirka klokken 12.40.

Det er blot to uger siden, at politiet også var på Rødager Allé til husspektakler mellem et kærestepar, hvor kvinden havde angrebet manden med et barberblad.

Kvinden blev dengang ført væk i håndjern og iført dna-dragt, mens den sårede mand, der blødte meget, men ikke var i livsfare, blev kørt på hospitalet.

Politiet afsøger området med hunde på en p-plads og et grønt område. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Vestegns politi bekræfter på twitter, at politiet er rykket ud til et muligt knivstikkeri, men at der ikke er yderligere oplysninger i øjeblikket.