Politiet erklærer jagt på hvide bude

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Gennem de seneste år har såkaldte hvide bude overtaget store dele af narkomarkedet.

Hvide bude er et system, hvor narkohungrende kunder via telefonen bestiller levering til døren hos pushere - nøjagtigt som når man bestiller en pizza.

- Vi har jagtet hvide bude, siden fænomenet opstod, men de seneste måneder har vi intensiveret vores indsats mod dem, fortæller Simon Øgendal, politikommissær i Operativ Specialafdeling ved Københavns Politi.

Han fortæller, at politiet nu har fået nogle yderligere efterforskningsmuligheder i værktøjskassen. Hvilke redskaber, der nu er til rådighed, ønsker han ikke at uddybe.

- Af hensyn til vores fremtidige arbejde holder vi vores efterforskningsværktøjer for os selv, men vi har fået bedre muligheder for at fange dem, end vi havde tidligere. Og det afspejler sig også i antallet af anholdte, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sådan tager en af de sms'er sig ud, som pusherne rundsender til kundenetværket. Foto: Københavns Politi

Kokain-krig i København: Stjæler narkotelefoner

Mens pushere tidligere var stationære, når de stod på gaden eller eventuelt på et diskotek, og dermed lettere at holde under observation, er de hvide bude mere mobile, hvilket gør, at politiet også er nødt til at tilpasse deres indsats.

Vigtig telefon

Samtidig reklamerer flere af dem med levering i hele København og Storkøbenhavn, og deres 'forretningsområde' er derved blevet væsentligt større end tidligere. Selve systemet fungerer ofte sådan, at kunden skriver til en telefon og afgiver bestilling.

Personen med telefonen kontakter derefter selve buddet, der så kører ud til kunden med det bestilte narkotika.

Oftest har selve buddet ikke særligt store mængder på sig, i fald han skulle blive stoppet af politiet.

- Vi ser typisk, at de hvide bude, vi anholder, ikke har de store mængder narkotika med sig. Om det er for at minimere risikoen for at blive anholdt af politiet, om det er for at sikre sig mod at blive frarøvet deres narkotika af en rivaliserende sælger, eller om det er af en helt tredje grund, er svært at sige for os, fortæller Simon Øgendal.

Når buddet ikke har mere stof, henter han en ny forsyning og kører atter ud i nattelivet til narkohungrende kunder.

De tre led kan på forskellig vis være omgærdet af sikkerhedsforanstaltninger for at skærme systemet imod både politi og konkurrerende kriminelle. Særligt telefonen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger værdifuld.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Indimellem går narkohandlere ud og reklamerer med klistermærker for deres produkter. Dette klistermærke er blevet set i området omkring Gothersgade i oktober i fjor. Privatfoto

Ikke et sikkert system

Jo flere kunder, der kender nummeret, jo større værdi har telefonen. Derfor går kriminelle ikke af vejen for at stjæle eller røve narkotelefoner fra hinanden.

- Det er også vores indtryk, fortæller Simon Øgendal og fortsætter:

- Telefoner med et stort kundepotentiale er i høj kurs i de kriminelle miljøer, og den slags hårde kriminelle skyr ingen midler i deres jagt på profit.

Han fortæller, at systemet med en 'central' og et bud ikke er skudsikkert.

- De nye værktøjer har gjort det lettere for os, siger han. Og tilføjer:

- Der er tale om narkotikakriminalitet med tråde til hårde, organiserede kriminelle. Vi efterforsker - og jager - alle led i deres forretning, hvad enten det er buddene, dem, der bestyrer centralerne, eller bagmændene.

- Og så vil vi samtidig opfordre alle, der kunne blive fristet til at købe narkotika af disse bude, til at afholde sig fra det. Det er ulovligt, og man er med til at støtte hårde kriminelles forretning, siger Simon Øgendal.