Politiet: - Et angreb vi ikke kan eller vil acceptere

Politiet fortæller, at de tager eksplosion ved Skattestyrelsen meget alvorligt

En eksplosion ramte tirsdag aften Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Politiet har siden efterforsket episoden, men de kan endnu ikke sige noget om baggrunden. Eksplosionen bliver dog nu betegnet som 'et angreb'.

- Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige nærmere om, hvem der står bag eksplosionen. Men vi tager det meget alvorligt og etablerede allerede i går aftes en bred og omfattende efterforskning. Et angreb som dette hverken kan eller vil vi acceptere, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet afholder en pressebriefing om sagen på Politigården klokken 10, hvor de vil fortælle nærmere om sagen.

Natten igennem har politiets efterforskere arbejdet på stedet, hvor de har lavet tekniske undersøgelser.

Politiet vil onsdag være til stede ved Nordhavn Station med den mobile politistation, hvor beboere har mulighed for at komme forbi, hvis de har oplysninger eller bekymringer i forbindelse med eksplosionen.

Politiet bekræfter: Eksplosion raserede bygning