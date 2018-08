Politiet får kritik efter optøjer i Tyskland: - Fuldkommen inkompetent

Efter to dage med voldsomme kampe mellem demonstranter, moddemonstranter og politi i den tyske by Chemnitz, gør det lokale politi tirdag status.

Det skriver Spiegel Online.

18 demonstranter og to politibetjente kom til skade under optøjerne, der startede, efter en 35-årig mand blev dræbt af to mænd med indvandrerbaggrund i den østtyske by.

Sigtelser for vold og nazisme

Politiet har desuden rejst 43 sigtelser for blandt andet forstyrrelse af den offentlige orden og vold og for vise støtte til organisationer, der strider imod den tyske forfatning.

Sidstnævnte lovovertrædelse dækker over demonstranter, der ved ord eller handling sympatiserer med nazisme, hvilket er ulovligt i Tyskland.

Mandag kunne flere tyske medier rapportere om angreb mod journalister, nazistiske hilsner og kast med fyrværkeri og flasker mod både civile og politi.

Politiet meddelte tirsdag, at der vil blive rejst mindst 10 sigtelser mod demonstranter, der har har udvist sympati med organisationer, der strider imod den tyske forfatning. Foto: jens Meyer/AP

Undervurderede antallet

Der var 591 betjente på gaden i Chemnitz for at sikre lov og orden mandag, og politiet anslår, at der var hele 7.500 demonstranter til stede - omkring 6000 fra den højreorienterede fraktion og 1500 moddemonstranter.

Dagen derpå erkender politiet, at man havde undervurderet antallet af demonstranter til trods for, at højreekstremistiske demonstranter allerede søndag begyndte at demonstrere og jagte uskyldige personer med indvandrerbaggrund.

- Man regnede med, at der ville komme nogle hundrede deltagere, og man forberedte sig derefter, men man regnede ikke med, at der ville komme så mange, udtalte en talsperson for det tyske politi tirsdag.

Politibetjente foran de højreorienterede demonstranter, der befandt sig ved et Karl Marx-monument i Chemnitz. Foto: Jens Meyer/AP

Indsats var 'fuldkommen inkompetent'

Efter de indledende optøjer søndag lovede politichefen i Chemnitz, Sonja Penzel, at politiet ville bringe situationen under kontrol, men mandag stod det klart, at indsatsen langt fra var tilstrækkelig.

Det mener i hvert fald en række fremtrædende personer, der efterfølgende har kritiseret politiets manglende parathed.

En af kritikerne er den anerkendte tyske kriminolog, jurist og forfatter Thomas Feltes, der blandt andet kalder politiets indsats for 'fuldkommen inkompetent.'

- Politiet vidste, at den højreorienterede tilstedeværelse i byen er stærk, og at gruppen kan mobiliseres meget hurtigt, særligt ved hjælp af internettet, udtaler Thomas Feltes til Spigel Online.

Dette synspunkt er Rainer Wendt, chefen for det tyske politiforbund, ikke enig i. Han har ifølge Spiegel udtalt, at politiet fuldførte operationens primære mål, idet det lykkedes dem at holde de rivaliserende demonstranter adskilt.

