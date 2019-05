Politiet får nyt redskab mod fartbøller

Hvis man har dummet sig i trafikken og derefter har haft en samtale med politiet, skal man lige nu vente op til seks uger på at få sin bøde.

Men med en ny app til betjentenes arbejdstelefon, bliver det nu muligt for dem at sende bøden til fartdjævelen på under 24 timer, skriver DR.

- Bødeapp'en er ved at blive udrullet nu - ikke at jeg opfordrer folk til at møde den, men det er den, man vil kunne opleve i dagligdagen i flere kredse, siger Lars Ole Dybdal, it-direktør hos Rigspolitiet, til DR.

Farvel til kuglepen og papir

App'en skal erstatte et godt gammeldags ark papir og en kuglepen. Det er sådan bøder bliver skrevet ned nu, hvorefter betjenten skal skrive det ind i et computersystem, når vedkommende kommer tilbage til stationen.

Men med det nye system bliver det hele oprettet i systemet med det samme.

- Nu er telefonen gået hen og blevet et ret vigtigt arbejdsredskab, når vi er ude, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til DR.

It-direktøren i politiet forsikrer desuden om, at politiets telefoner kan lukkes ned af politiet selv. Det er derfor ikke muligt at snuppe en polititelefon og dele bøder ud i flæng.