Politiet fandt syv skydevåben: Får lang fængselsstraf

En 63-årig mand er i dag idømt fem år og otte måneders fængsel for besiddelse af en række våben og ammunition, der blev fundet i forbindelse med en større sag om organiseret hashhandel

En 63-årig mand er i dag ved Retten i Lyngby blevet idømt fem år og otte måneders fængsel, efter politiet i forbindelse med en ransagning fandt syv skydevåben, herunder en maskinpistol og ammunition, på hans bopæl.

Her fandt man også 8,5 kilo hash, som han også er blevet dømt for, da det var med henblik på videresalg.

Dommen er en del af en større sag om distribution og handel med hash på Sjælland, hvor en 27-årig, en 43-årig og en 57-årig mand i forvejen er dømt.



Sagen er efterforsket af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi. De foretog anholdelser i sagen den 9. marts og 6. april 2020 og gennemførte ransagninger af flere adresser - heriblandt hos den 63-årige mand.



- Solidt efterforskningsarbejde førte frem til anholdelsen og fundet af de mange våben, herunder en maskinpistol. Straffens længde er helt i tråd med den meget alvorlige forbrydelse, der er begået, og jeg er meget tilfreds med, at farlige våben er fjernet fra et kriminelt miljø, siger Danni Richter, senioranklager hos Københavns Politi, i en pressemeddelelse.



Den 63-årige mand har anket dommen.