Politiet finder 'en del' luksusbiler: Mand anholdt

Fredag eftermiddag er en mand blevet anholdt, efter Nordsjællands Politi har ransaget en adresse i Gørløse og fundet adskillige biler.

Det bekræfter Lau Thygesen, politiinspektør, Nordsjællands Politi, over for Ekstra Bladet.

- Vi har anholdt en person i forbindelse med, at der er fundet en del luksusbiler på adressen, siger han.

- De er formentlig alle sammen stjålne, fortsætter han.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu bliver transporteret adskillige biler ud af en lade på adressen.

Lau Thygesen bekræfter, at der er tale om en mand, men han ønsker ikke at kommentere yderligere på personen ud over:

- At det er en, som har relation til adressen.

Han fortæller videre, at politiet har ageret meget hurtigt:

- Det er en meget kort efterforskning, som er kommet i løbet af formiddagen, derfor har vi ageret på den.