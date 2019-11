Politiet finder kokain for en halv million

Lørdag eftermiddag blev to mænd anholdt i Valby i forbindelse med et fund af kokain, oplyser en anklager

To mænd blev lørdag anholdt i forbindelse med et kokainfund i Valby.

Det oplyser senioranklager Lasse Biehl.

Mændene bliver søndag fremstillet i et grundlovsforhør i København.

Politiet fandt i den forbindelse to og et halvt kilo kokain, som ifølge anklageren har en stor værdi.

- På gadeplan har det en værdi af i hvert fald en halv million. Vi kender dog ikke renheden af det endnu, fortæller Lasse Biehl.

Den første mand blev anholdt omkring klokken 16, og den anden blev klokken 17.30.

Det er uvist, hvordan de to forholder sig til sigtelsen. Hvordan politiet blev ledt på sporet af kokainen og de to mænd, vides ikke. Men anklageren fortæller, at der er tale om en relativ kort efterforskning.

Lasse Biehl kan endnu ikke sige med sikkerhed, om de to har en relation til rocker- eller bandemiljøet.

- Det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men det kan slet ikke udelukkes, siger han.