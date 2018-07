Politiet finder såret: Jeg er blevet stukket ned

Politiet er rykket ud til Valbyparken i København, hvor man undersøger et knivstikkeri

Københavns Politi har tirsdag aften afspærret et område forenden af Tusmindevej ved Valby Parken i København.

Det oplyser vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Klokken 18.56 fik politiet en anmeldelse om, at en person var blevet stukket ned med kniv i området.

Da politiet ankommer til stedet finder de en person, der fortæller, at han er blevet stukket i benet med en kniv.

- Vi har hunde på stedet og undersøger sagen. Lige nu er vi stadig usikre på, hvorvidt vedkommende er blevet stukket ned eller ej. Personen er meget lidt meddelsom, siger vagtchefen.

Foruden patruljen er et uoplyst antal hundepatruljer sendt til stedet for at søge efter spor i sagen.

Der er ingen anholdte i sagen.