Politiet: Flere henvendelser efter skuddrab

Mindst fire gerningsmænd er fortsat på fri fod efter skuddrabet på 22-årige Tayfun Kara, der søndag aften blev dræbt af skud i sin bil på Gildbrovej i Ishøj.

Siden skuddrabet har politiet opfordret borgere med viden i sagen til at tage kontakt, og det har resulteret i flere henvendelser, fortæller efterforskningsleder Peter Malmose.

- Vi har fået en række, og dem skal vi nu have kigget på. Generelt oplever vi, at borgerne meget gerne vil hjælpe. De ringer og henvender sig også personligt, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet fortsat har et omfattende efterforskningsarbejde foran sig.

Flere hundrede ærede skudoffer

- Vi skal arbejde videre med de tekniske spor, som vi har sikret i sagen. Derudover er der en række vidner, som fortsat skal afhøres, og så har vi selvfølgelig en lang række andre efterforskningsskridt, som jeg ikke kan komme ind på, siger vicepolitiinspektøren.

Tayfun Kara var føreren af den sorte Audi, da ukendte gerningsmænd ifølge politiet skød 20-30 gange mod bilen. Foto: Kenneth Meyer

Tayfun Kara blev fatalt såret, da ukendte gerningsmænd affyrede 20-30 skud fra mindst to våben mod hans sorte Audi kort før klokken 21.16 søndag aften. Den 22-årige døde kort efter af sine skader, mens to af hans kammerater, som ligeledes sad i bilen blev lettere såret.

Ifølge politiet handlede gerningsmændene målrettet og som en mulig del af en større konflikt i et kriminelt miljø.

– Vi mener, at der lige nu er en konflikt mellem kriminelle grupperinger, og vores efterforskning skal nu nærmere afdække, om det her (drabet på Tayfun Kara red.) har en sammenhæng med det, fortalte Peter Malmose mandag.

– Det er vores foreløbige teori, at gerningsmændene har haft til hensigt at ramme nogle bestemte personer, men om de kan have taget fejl - af et køretøj eller noget andet i den forbindelse - det er endnu ikke afklaret, uddybede han videre.

Efter drabet indførte Københavns Vestegns Politi mandag aften visitationszone i dele af Ishøj. Det samme skete hos Midt- og Vestsjællands Politi og Københavns Politi.

I Københavns Politi begrundes visitationszonen med en vurdering af, at der er en igangværende konflikt mellem to konkrete kriminelle grupperinger.

- Den ene holder til omkring Indre Nørrebro og København NV., og den anden gruppering omkring Hundige i Greve, hvoraf personer med relation dertil bor i Ishøj. Vurderingen er, at konflikten har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben, siger politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes, i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet tyder alt på, at de tre personer i den sorte Audi ved søndagens skyderi var ubevæbnede. En video af dele af det brutale skyderi, som siden drabet har floreret på de sociale medier, indgår i efterforskningen.

Her ses to hætteklædte mænd affyre skud, inden de flygter fra stedet i lys bil, der føres af en tredje person.