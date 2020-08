Politiet før puttefester: Vi holder øje

Lige om lidt slutter introugen for årets nye gymnasieelever, og det fejres med øl under åben himmel

I dag markerer mange af landets gymnasieelever afslutningen på intro-ugen for de nye 1.g'ere med såkaldte puttefester under åben himmel. Corona har dog vendt op og ned på også den tradition.

Senest har Midt- og Vestsjællands Politi indført opholdsforbud i to parker, og tidligere på ugen gjorde Nordsjællands Politi det samme i Dyrehaven i Klampenborg, hvor der ellers normalt samles op mod 8000 unge.

Se også: Politiet indfører forbud mod at opholde sig to steder i Roskilde

Ekstra Bladet har ringet til flere politikredse, som alle forsikrer, at de holder øje med eventuelle ungdomsfester.

- Vores forventning er, at vi kommer til at se en del unge mennesker i byens rum, og det er vi også klar til at håndtere, siger politiinspektør Paw Kaltoft fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi holder øje og kigger løbende på, hvor vi har de unge mennesker henne. Og så er vi selvfølgelig til stede.

Der har allerede været mindre fester i Kongens Have i løbet af ugen, og politiinspektøren understreger, at der har været en god dialog med de unge.

- Vores erfaring fra de seneste dage er, at de lytter og gør hvad vi siger, når vi beder dem om at holde afstand og udnytte pladsen noget bedre.

Høj musik

I Aarhus nævner politiinspektør Michael Kjeldgaard Botanisk Have og Tangkrogen som oplagte hotspots, og Østjyllands Politi har i forvejen ekstra patruljer på gaden på grund af covid-19.

- Vi har et ekstra øje på og bevidsthed omkring de her opstartsfester. Især Botanisk Have er i forvejen et sted, hvor folk samles og spiller høj musik, der kan være til ulempe for andre.

- Men i 99 ud af 100 tilfælde retter folk sig jo efter vores anvisninger, og det er vi jo glade for.

Fyns Politi har på nuværende tidspunkt ingen planer om at indføre opholdsforbud på deres hotspots - Munkemose, Eventyrhaven og Skovsøen i Odense samt Christiansminde i Svendborg. Men det kan ændre sig, hvis det bliver nødvendigt, siger vagtchef Lars Thede, som tilføjer at der ikke er iværksat nogen særlig indsats i forbindelse med puttefesterne.

- Men på baggrund af corona har vi et øget beredskab, og de kræfter bruger vi på at monitorere de områder, hvor folk typisk samler sig, når det er godt vejr.

Rygter om en ungdomsfest i Damparken i Haderslev forbindelse med gymnasiestart fik for to dage siden borgmesteren i byen til at advare de unge mod at holde den.

- Jeg ved, at det er usædvanligt at gå ud med sådan en opfordring på baggrund af rygter, men når jeg får henvendelser fra bekymrede borgere, så kan jeg i denne situation ikke undgå at reagere. En fest med mange unge er ikke en god idé i denne corona-tid, er han citeret for at sige en pressemeddelelse.