Politiet forberedt til krig: Bliv indendørs

Politiet er forberedt på, at de voldsomme kampe kan fortsætte i løbet af søndag aften og nat

Efter søndagens voldsomme kampe på Nørrebro, er Politiet forberedt på en lang aften med uro i bydelen.

Det fortæller Jesper Bangsgaard, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

- Vi håber ikke, at uroen fortsætter her til aften. Men hvis den gør, så har vi midlerne til at håndtere det, fortæller han.

Uroen dæmpede sig omkring klokken 19 søndag aften, men det vides endnu ikke, hvordan udviklingen kommer til at blive senere.

Midt på Blågårds Plads, som politiet har afspærret, stod Rasmus Paludan og kastede med en koran, og så brød helvede løs. Kilder: Ekstra Bladet/Rasmus Flindt, Byrd/Steven Knap. Redigering: Mikkel Cramon

Derfor anbefaler Københavns Politi, hvis man bor i området, og uroen blusser op igen, at man bliver indendøre.

- Hvis uroen bliver ligeså slem som tidligere, så anbefaler vi, at man bliver indendørs, fortæller Jesper Bangsgaard.

- Vi kan i nogle situationer, se os nødsaget til at bruge tåregas, og det er meget ubehageligt at få i øjnene.

Hvis de voldsomme kampe blusser op i aften, så beder Politiet borgerne om at være ekstra opmærksomme.

- Vi vil gerne høre fra borgerne, hvis de oplever noget kriminelt. Hvis der er en person, der er i gang med at fjerne din skraldespand, og han ikke ligner en skraldemand, så hører vi gerne fra dig, fortæller Jesper Bangsgaard.

Urolighederne brød ud, da den ultra-højrenationalistiske leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, søndag eftermiddag blev angrebet under sin demonstration på Blågårds Plads.

Paludan blev kørt væk af politiet, men optøjerne fortsatte på Nørrebro, hvor politiet er massivt til stede.

Politiet blev selv angrebet med brosten og andre kastede genstande og brugte gas til at sprede uromagerne. Flere pressefolk og fotografer blev også mødt med vold i bydelen og fik smadret deres udstyr.

Kort før klokken 19 var der faldet mere ro på i bydelen, men politiet er stadigvæk talstærkt i området.

