Politiet forlænger forbud i festgade

Politiet forlænger det midlertidige opholdsforbud i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg. Det oplyser Nordjyllands Politi torsdag på sin hjemmeside.

Opholdsbuddet gælder torsdag, fredag og lørdag i denne uge i tidsrummet fra klokken 22 til 02.

Forbuddet er led i de restriktioner, som skal mindske udbredelsen af coronasmitte.

Jomfru Ane Gade - i folkemunde bare 'Gaden' - er Aalborgs berømte og berygtede festgade, hvor stribevis af udskænkningssteder ligger side om side.

- Efterårsferien er jo godt i gang, og når mange mennesker har fri, så er der mulighed for, at flere mennesker mødes, også i det offentlige rum, og det øger risiko for nye smittekæder. Derfor forlænges opholdsforbuddet med foreløbig én uge, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals i en pressemeddelelse.

Beværtningerne skal lukke klokken 22, og for at undgå sammenstimlen i Gaden efter lukketid har politiet indført et opholdsforbud. Det er dog tilladt at færdes gennem området, men man må ikke tage ophold.

Bøden for at overtræde forbuddet ligger som udgangspunkt på 2500 kroner.

Onsdag valgte Københavns Politi ligeledes at forlænge et lignende forbud i Kødbyen i bydelen Vesterbro. Kødbyen er karakteriseret ved at rumme en række restaurationer og andre udskænkningssteder.

Her gælder forbuddet alle ugens dage i tidsrummet fra klokken 22 til 02.

Også Nørrebroparken i København er omfattet af et forbud, som onsdag blev forlænget. Her gælder forbuddet torsdag, fredag og lørdag i tidsrummet 22-02.