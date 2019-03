Politiet forlænger og udvider visitationszone i Aarhus

Beslutningen om at udvide og forlænge visitationszonen er truffet efter fire uger, hvor Østjyllands Politi i alt har beslaglagt 22 stikvåben, 18 slagvåben, 12 peberspray, otte andre våben, tre skydevåben og fire skud -og stiksikre veste. Samtidig har der løbende været flere sammenstød mellem de to grupperinger, der har en konflikt kørende om hashmarkedet i området.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.



- Vi er tilfredse med, at vi har fået fjernet så mange våben fra gaden, men vi er også bekymrede over, at vi bliver ved med at finde våben i området - senest i weekenden, hvor vi fandt en skarpladt pistol. Visitationszonen har været et vigtigt redskab for os i forhold til at slå ned på grupperingerne, og eftersom de kriminelle har fortsat konflikten mod hinanden, så fortsætter vi også med visitationszone og vores massive indsats i området for at skabe tryghed for borgerne, siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, i pressemeddelelsen.

Politiet i kontakt med beboerne



Østjyllands Politi har løbende registreret, hvor der har været sammenstød, og hvor der er fundet våben, og ud fra de oplysninger, er visitationszonen blevet udvidet til at dække et større område i den nordlige del af den oprindelige zone.

Ud over en visitationszone, massiv patruljering og målrettet efterforskning har Østjyllands Politi også fokus på at komme i dialog med de borgere, der bor inden for visitationszonen. Den mobile politistation holder derfor hver dag et sted i området, hvor borgerne kan komme forbi til en snak med betjentene.



- De beboere, vores betjente møder i området, er rigtig glade for vores indsats, og det bekræfter os i, at vi gør det rigtige ved at patruljere massivt i området og hver eneste dag være der med den mobile politistation derude, siger Klaus Arboe Rasmussen.



Visitationszonen gælder til og med den 16. april i området vist på kortet.