Politiet: Formodet flugtbilist påvirket af stoffer

21-årige Helmi Mossa Hameed, der er anholdt for at køre en femårig pige ihjel og derefter flygte fra stedet, havde ifølge politiet taget stoffer før påkørslen.

Mor og datter var tilfældige ofre

Det siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi til TV2.

- Det er vores overbevisning, at den her mand var påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer under sin gerning, siger han og tilføjer samtidig, at den 21-årige kørte uden kørekort.

Politiet har fundet lattergaspatroner i køretøjet.

Ulykken skete onsdag eftermiddag, hvor pigen gik med sin mor på fortovet. Pludselig accelererede bilen, krydsede vejen og bragede direkte ind i ofrene. Pigen døde, mens moderen kom lettere til skade.

Helmi Mossa Hameed havde været på flugt i mere end et døgn, da han i aftes blev anholdt. Han fremstilles ved frokosttid i grundlovsforhør.

En bilinspektør har undersøgt gerningsstedet nøje for at kaste lys over, hvordan ulykken skete. Her ses morens cykel. Foto: Kenneth Meyer

Alt tyder ifølge politiet, på, at mor og datter var tilfældige ofre. Det har iger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi tidligere sagt til Ekstra Bladet.

– Er der noget, der tyder på, at det var en forsætlig påkørsel?

– Jeg har ingen jordisk chance for at sige, om det kan have været en bevidst handling. Vi efterforsker bredt, som vi altid gør, og vi er nødt til først at få afhørt alle dem, der har set, hvad der er sket.

En bilinspektør har også været på stedet for at undersøge ulykken, blandt andet i forhold til, om der er foretaget opbremsning, og hvor hurtigt der er kørt.

– Det er vi nødt til at vente på, siger Knud Hvass.

21-årige Helmi Mossa Hameed er tidligere kendt af politiet for flere kriminelle forhold, herunder sager om personfarlig kriminalitet.