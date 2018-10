Politiet: Forsvundet 52-årig mand kan være offer for en forbrydelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (koster alm. takst) eller på mail 1224@eb.dk

Politiet i Nordsjælland leder stadig efter den 52-årige Lars Halvor Hermansen fra Birkerød, der har været sporløst forsvundet siden den 18. september.

Politiet frygter nu, at han kan være offer for en forbrydelse.

Hans bil, en sort Seat Altea årgang 2007, blev fundet på en parkeringsplads på Krathusvej mellem Frederiksborgvej og Bagsværd Sø i Bagsværd torsdag 4. oktober.

Der er mistænkelige omstændigheder omkring bilen, som politiet ikke ønsker at oplyse nærmere om, og der er elementer i Lars Halvor Hermansens privatliv som gør, at han muligvis har været offer for en forbrydelse. Intet tyder på, at han skulle have taget sit eget liv.

Politiet har undersøgt området, hvor bilen blev fundet, men der var ingen spor efter Lars Halvor Hermansen.

Politiet er tilbageholdende med oplysninger om, hvad der gør forsvindingssagen mistænkelig.

- Det er summen af den viden, vi har om ham, der gør, at det ser mystisk ud, siger politiinspektør Lau Thygesen, Nordsjællands politi.

Familien var senest i kontakt med Lars Halvor Hermansen tirsdag den 18. september cirka kl. 19. Efterforskningen har vist, at Lars i forbindelse med kontakten befandt sig i eller omkring Farum.

Lars Halvor Hermansen beskrives som ca. 180 cm. høj, almindelig til muskuløs af bygning med blå øjne og kort mellemblondt hår.

Han var sidst set iført mørkeblå cowboybukser, mørkeblå Levi’s skindjakke, sort Levi’s bluse og sorte Adidas sko.

Han kørte i sin sorte Seat Altea på 'papegøjeplader' med registreringsnummer AX 46 542.

Da bilen blev fundet i Bagsværd 4. oktober oplyste et vidne, at han havde bemærket bilen stå parkeret samme sted søndag den 30. september.

Nordsjællands Politi søger vidner, der har set Lars Halvor Hermansen eller hans bil i eller omkring Farum, Birkerød og Værløse op til eller omkring tidspunktet, hvor han forsvandt.

Borgere, som har oplysninger om Lars Halvor Hermansen og hans færden på dagen, hvor han forsvandt, bedes kontakte Nordsjællands Politi på 114.

Nordsjællands Politi hører også gerne fra borgere, som ønsker at være anonyme.