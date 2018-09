Politiet frigiver optagelser: Her sprænger bombemand sig selv i luften

Manden stod bag fem bombeangreb, der dræbte to mennesker tidligere på året

Der blev skabt rædsel og panik i den amerikanske millionby Austin, Texas tilbage i marts måned, da en række voldsomme bombeangreb dræbte to mennesker og sårede fem andre indenfor få uger.

Bag bombeangrebene stod 24-årige Mark Anthony Conditt, der mens han blev jagtet af politiet valgte at detonere en sprængladning inde i sin egen bil, og på den måde tage sit eget liv. Dermed kunne Austin ånde lettet op.

Politiet har nu frigivet deres egne optagelser fra biljagten. Her ses det hvordan Conditts bil bliver omringet af politiets køretøjer.

Da betjente nærmer sig bilen for at anholde Conditt sker der en eksplosion inde i kabinen, og på politiradioen kan en betjent høres sige 'vi har en eksplosion inde i køretøjet'. Se den dramatiske biljagt i videoen over artiklen.

Myndighederne kender ikke motivet for bombeangrebene, men ud fra en 25 minutter lang tilståelsesvideo efterladt på Conditts telefon mener man ikke, at der er tale om terrorisme.

- Han nævner intet om terrorisme. Ej heller nævner han noget om had. I stedet er det et opråb fra en meget udfordret ung mand, som taler om udfordringer i sit privatliv, lød det fra politichef i Austin Brian Manley tilbage i marts måned.

Tilståelsesvideoen er dog ikke blevet frigivet til offentligheden.

