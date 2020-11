Politiet: Frisør og psykolog narret af trick-tyve

En aldersmæssigt umage trio på 19, 25 og 42 år er anholdt og sigtet for at stå bag ni forskellige trick-tyverier mod blandt andre en frisør, en psykolgklinik, et rejsebureau og flere ejendomsmæglere i flere byer i Nordjylland.

De er alle rumænere, og vil i formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg, hvor anklageren vil begære afhøringerne afviklet bag lukkede døre.

Det oplyser Nordjyllands Politi, som i en pressemeddelelse gør gældende, at de tre mænd 'formentlig står bag endnu flere tyverier', som efterforskerne nu også vil dykke ned i.

Det fremgår af sigtelserne, at de tre sigtede mænd skal have benyttet sig af samme fremgangsmåde.

Skabte forvirring

En eller flere af mændene er efter politiets opfattelse gået ind i en mindre virksomhed.

Her skal de typisk have lagt en avis, et bykort eller noget lignende på disken og indledt en samtale på et fremmedsprog.

Det skabte gerne lettere forvirring hos de medarbejdere, de var i kontakt med, og det udnyttede mændene angiveligt til at berige sig.



Først efter mændene var gået har de ansatte opdaget, at mobilen, som de typisk havde lagt på disken, var væk.

Onsdag slog rumæner-banden ifølge politiet til i Hobro, Aalborg, Løgstør og Støvring, mens de torsdag var på spil i Aabybro, Lønstrup, Hirtshals og Hals.

Anholdt ved Limfjorden

Nordjyllands Politi fandt ved hjælp af afhøringer og videoovervågning frem til gode signalementer af de formodede gerningsmænd og af den bil, de var kørende i.

Det gav bonus torsdag eftermiddag, da en patrulje fik øje på bilen med de tre mænd ved Limfjordstunnelen. En ransagning afslørede en række koster fra tyverierne.



De anholdte og sigtede mænd er alle rumænske statsborgere. De er rejst ind i landet fra Sverige, og Nordjyllands Politi kan ikke afvise, flere gerningsmænd kan være på fri fod.