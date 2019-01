Politiet går i krig mod netsvindlere: Sådan vil de hjælpe dig

Svindlerne har indtil nu haft alt for let spil til at narre danskerne på nettet. Det har fået anmeldelserne til at eksplodere, mens det kniber med at få fængslet og dømt de ansvarlige.

Det erkender Rigspolitiet, der efter flere års tilløb tirsdag indviede et nyt center, der skal bekæmpe digital svindel.

- De kriminelle er gået på nettet og kan gemme sig bag skærmen, mens de stjæler penge fra os alle sammen.

- Og anmeldelsestallene taler jo deres tydelige sprog, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under indvielsen.

Ideen med centeret er derfor, at alle anmeldelser fremover samles på det nye center, i stedet for at overblikket og sagerne som nu drukner i 12 forskellige politikredse.

- Tidligere blev anmeldelserne håndteret lokalt. Men sagerne er for komplekse til at løse der, mener justitsministeren.

- Der er brug for handling og løsninger. Det er centeret en vigtig del af.

Det skal være slut for de kriminelle på nettet at slippe så nemt, som de gør i dag, lover rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet: Vi har været udfordret

Og løftet fra rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg er da også, at borgere og virksomheder fremover kommer til at opleve en ensartet og langt mere effektiv efterforskning af den digitale svindel.

- Vi har været udfordret af den måde, vi tidligere efterforskede og forebyggede sagerne på. Dansk politi tager nu et meget vigtigt skridt for at knække kurven for it-kriminalitet.

- Vi er sikre på, at vi fremover kan levere en bedre og mere ensartet efterforskning. Og vi får et nationalt overblik. Det bliver muligt hurtigere at stoppe kriminaliteten, forventer Jens Henrik Højbjerg.

Borgerne fik tirsdag et løfte fra justitsminister Søren Pape Poulsen (t.h.) og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg om, at kampen mod de kriminelle på nettet nu bliver skærpet markant. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Sådan kan du anmelde

Det nye center hedder LCIK - Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet - ligger på Gammel Køge Landevej i København og har 41 politifolk, to anklagere og 26 civilt ansatte.

Dem kan borgerne og virksomheder komme i kontakt med ved at anmelde netsvindel på denne hjemmeside. Og det har siden centeret tyvstartede i begyndelsen af december ført til hele 1451 anmeldelser om svindel og bedrag begået på internettet, oplyser Rigspolitiet.

- De kriminelle får meget sværere ved at lave deres kriminalitet på nettet, forudser rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, der dog understreger, at en del af centerets opgave også er at forebygge.

- Det her bliver et videnscenter for politiet, som vi mere målrettet kan bruge til at lave forebyggelseskampagner med.

- Vi opretter også et videnpanel med forskere og eksperter, så vi kan bekæmpe kriminalitet på nettet bedre.

