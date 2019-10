Politiet gør store fund ved grænsen

I løbet af den seneste uge har politiet haft et par store narkofangster ved den tyske grænse

På bare syv dage har politiets særlige Politi og Toldenhed fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) gjort en række bemærkelsesværdige narkofund ved den tyske grænse.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det første fund blev gjort tirsdag 15. oktober, da to bilister blev stoppet først på eftermiddagen.

'Den forreste bil blev ført af en 19-årige mand fra Holland. En anden 19-årig mand – fra Congo og bosat i Holland - var fører af en Range Rover, der viste sig at indeholde tre kg ecstasy og 1½ kg amfetamin fordelt i pakker', skriver poliitet.

De er begge fængslet i fire uger.

Sodavandsfusk

To dage senere forsøgte en svensk statsborger at narre betjentene ved grænsen med et smart sodavandstrick. Men den købte de ikke.

'Det viste sig, at der i hans BMW lå mange store sodavandsflasker, hvoraf en del havde været åbnet. Flaskernes indhold blev testet, og det viste sig, at de indeholdt i alt 39,5 liter Metadon', skriver politiet.

Også han er fængslet i fire uger, selv om han nægtede sig skyldig.

22. oktober var den så gal igen, da en 21-årig hollandsk mand i en Suzuki Vitara blev stoppet.

Han blev fundet med 30 kilo amfetamin og tre kilo ecstasy i sin bil, og endte med at blive varetægtsfængslet i fire uger ligesom sine to åndsfæller.

- Vi er meget tilfredse med den seneste uges narkotikabeslag ved grænsen. Det er meget tilfredsstillende, at både vores tætte samarbejde med Toldstyrelsen bærer frugt, men også at vores politimæssige fokus på både indrejse og kriminalitet giver resultater, siger politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest.