Politiet gør stort narkofund i København

To unge og en ældre mand sigtes for indsmugling og besiddelse af flere kilo MDMA og Kokain

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To yngre mand og en mand på 70 år fremstilles i dag ved et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg i forbindelse med et usædvanligt stort narkofund i København fredag.

Ifølge anklager Annika Jensen fra Københavns Politi vil hun begære de anholdte varetægtsfængslet for besiddelse og indsmugling af to kilo kokain og ikke mindre end 13,5 kilo af det syntetiske stof MDMA.

De tre blev anholdt fredag eftermiddag.

Blandt de to unge anholdte er der tale om en under 18.

Københavns Politi ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse yderligere i sagen.

Opdateres..