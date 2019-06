Politiet håner mistænkt forbryder på Facebook

Den mistænkte narkoforbryder bliver hånet på politiets facebook, fordi han nærmest på et sølvfad afslørede sin identitet i forbindelse med et narko-fund i en sporvogn

En mand er i Manchester-området i England blevet hånet og drillet af politiet, fordi han angiveligt glemte en taske fyldt med stoffer i en offentlig sporvogn i den britiske by Manchester. Men blandt stofferne i tasken fandt politiet også mandens ID-kort, der serverede mandens identitet på et sølvfad for lovens lange arm - heriblandt både navn og adresse.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Huffington Post

Politiet i Manchester lagde også et opslag ud på deres Facebook, hvor de drillende skrev følgende:

'Aftale eller ingen aftale??? Politiet appelerer til en genforening mellem nogle glemte sager og deres ejer. En stakkels person har glemt sin rygsæk, mens han rejste med sporvogn på Bury-linien. MCRMetrolink har fundet tasken og tjekket den for ID-papirer så tasken kan genforenes med ejeren. I tasken blev der fundet 25 tabletter, store mængder hvidt pulver samt små plastikposer med stoffer....

Sådan lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Heldigvis var ejeren af tasken så hjælpsom, at han efterlod et ID-kort med navn og adresse'.

Opslaget slutter med de drillende og hånende hashtags #thoughtfuldealer #dealornodeal #nodeal#honeyiforgotmydrugs, der løst kan oversættes således: 'Omsorgsfuld narko-sælger', 'aftale eller ingen aftale' samt 'skat, jeg glemte mine stoffer'.

(artiklen fortsætter under billedet)

Opslaget fik lynhurtigt nogle ganske muntre kommentarer med på vejen.

En person skrev følgende:

'Undskyld. Men hvor kan jeg afhente min taske?'

En anden skrev:

'Det er min søns taske. Kan jeg afhente den på politistationen.? Og i øvrigt tak til dem, der indleverede tasken. Min søn har nu fået stuearrest.'

En tredje skrev:

'Jeg har liket og delt. Jeg håber, at det er mig, der vinder'.

Politiet blev i øvrigt i mange kommentarer rost for, at de nu 'får endnu en narko-sælger væk fra gaderne'.