Politiet har brug for hjælp: Identitet ukendt på dræbt cyklist

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdateret klokken 18.14: Dato på kvindens vielsesring er ændret, efter Fyns Politi oplyste den korrekte dato på Twitter.

Politiet har ikke formået at identificere en kvinde, der afgik ved døden torsdag efter at være blevet ramt af en lastbil.

Derfor beder politiet om hjælp og har udsendt et signalement på kvinden, der beskrives som en ældre kvinde på cirka 160 centimeter i højden.

Før signalementet blev sendt ud, havde politiet allerede fået et par henvendelser om, hvem kvinden kunne være, men oplysningerne har ikke båret frugt, fortæller Fyns Politi til Ekstra Bladet.

De håber dermed på at få oplysninger, der kan hjælpe dem på rette ved, ved at sende et detaljeret signalement på kvinden ud.

Se mere video på localeyes.dk

Artiklen fortsætter under tweets ...

1/2: Signalement af den dræbte cyklist i Odense: ældre kvinde, ca. 160 cm høj, iført sort regnjakke m. hætte, sorte bukser, grøn trøje og brun/sort halstørklæde. Bar små rav-øreringe, ring m. blå sten på højre hånd, vielsesring m. dato 12.07.64, sølvfarvet armbåndsur mrk. Citizen — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 7, 2019

2/2: Kørende på sort damcykel af mrk. "Fuji" med sort cykelkurv på styret. Den afdøde kvinde bar også briller. Har du oplysninger, der på nogen måde kan føre til identifikation, så ring gerne 114 og bed om at tale med Vagtcentralen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 7, 2019

Hun kom kørende på en sort damecykel af mærket Fuji med en sort cykelkurv på styret, da hun blev kørt ned i en højresvingsulykke i krydset mellem T.B. Thriges Gade og Toldbodgade i Odense Centrum.

Hun var iført en sort regnjakke med hætte, sorte bukser, en grøn trøje, et brunt eller sort halstørklæde og små øreringe lavet af rav, da ulykken skete torsdag eftermiddag.

Desuden havde hun på højre hånd en ring med en blå sten, en vielsesring med dato 18. juli 1964 og et sølvfarvet armbåndsur af mærket Citizen.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet med at identificere kvinden, vil politiet meget gerne kontaktes på telefon 114.

Her er et billede af den sorte damecykel af mærket Fuji, den uidentificerede kvinde kørte på. Foto: Local Eyes

Først lød meldingen, at kvindens tilstand var kritisk, og at hun modtog behandling på Odense Universitetshospital for sine skader. Et par timer senere afgik hun ved døden.

- Chaufføren overser hende umiddelbart. Vi skal have afhørt ham med tolk og forsvarer. Vi efterforsker videre, om han overser hende, eller hvordan det ellers kunne ske, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi, og tilføjer:

- Men vi har ingen mistanke om, at han skulle være påvirket af alkohol eller narko.

Da hendes identitet stadig er ukendt, er de pårørende ikke blevet underrettet om dødsfaldet.