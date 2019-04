Politiet: Har du set en sort Megane?

I forbindelse med et groft overfald på en 58-årig kvinde leder politiet efter føreren af en sort Renault Megane

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Som et led i efterforskningen af et groft overfald på en 58-årig kvinde i hendes hjem i Tisvildeleje, beder Nordsjællands Politi føreren af en Renault Megane om at henvende sig, sådan skriver politiet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med den igangværende efterforskning af et groft overfald på en 58-årig kvinde i hendes hjem i Tisvildeleje natten til tirsdag efterlyser Nordsjællands Politi nu føreren af en mørk Renault Megane. Bilen er af nyere årgang og blev set køre ad Tisvilde Hovedgade i retning væk fra byen klokken 03.20 natten til tirsdag, lyder det endvidere.

I en anden pressemeddelelse, man udsendte tidligere i dag, beskrev politiet, at kvinden på det tidspunkt var i kritisk tilstand efter overfaldet.

Nordsjællands Politi vil fortsat gerne høre fra vidner, som har set eller hørt noget usædvanligt eller mistænkeligt i Tisvildeleje og Tisvilde fra midnat og frem til klokken 03.30.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.